Les circonstances de l’effondrement survenu le 9 avril au 17 rue de Tivoli se précisent. Dans un communiqué de presse, la procureure de la République de Marseille Dominique Laurens annonce l’ouverture d’une information judiciaire contre X pour « homicide et blessures involontaires » dans le cadre de l’enquête sur ce drame qui a coûté la vie à huit personnes.





Dans ce communiqué, le parquet indique avoir reçu les familles des victimes pour leur faire part des premières avancées de l’enquête. Les investigations ont permis de confirmer que l’explosion s’était bien produite au premier étage de cet immeuble, étage où vivait une femme seule de 88 ans, Antoinietta Vaccaro, et que celle-ci « était due au gaz ». Pour autant, la procureure précise qu’il reste à encore à déterminer « le mécanisme ayant conduit à un écoulement de gaz puis à une activation ».

Pas de consommation anormale selon la nièce d’Antoinietta Vaccaro

Contactée par 20 Minutes Marseille, la nièce d’Antoinietta Vaccaro confirme le rendez-vous entre la procureure de la République et les familles des victimes, organisé ce mercredi. « Ce qu’on sait, c’est que l’enquête avance doucement et que c’est très compliqué car des indices sont partis en fumée, rapporte Martine. On sait que c’est une fuite de gaz mais en aucun cas la procureure a incriminé qui que ce soit. L’analyse du compteur de ma tante n’a révélé aucune consommation anormale dans les 24 heures qui ont précédé l'explosion. Il recherche encore un autre compteur de gaz pour pouvoir l’analyser. »

Bruno Sinapi, le fils de la voisine qui habitait un étage plus bas qu’Antoinietta Vaccaro a porté plainte contre X pour « homicide involontaire ». Dans un témoignage recueilli par France 2, il accusait nommément la dame de 88 ans, qui, selon lui, « perdait la tête » et « avait des problèmes récurrents avec le gaz ». Après cette prise de parole, le neveu d’Antoinietta Vaccaro avait affirmé que sa tante avait été récemment équipée d’une cuisinière électrique. « La procureure a confirmé avoir retrouvé dans les décombres la cuisinière électrique de ma tante », affirme Martine.