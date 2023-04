Ce devait être une paisible Fête de la fraise ce samedi à Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Elle a viré à la foire après qu’un petit groupe de manifestants y a chahuté Jean-Marc Zulési, le député Renaissance de la circonscription.

Ce lundi, le parlementaire a annoncé avoir porté plainte, dénonçant l’emploi par les opposants à la réforme des retraites « d'une fausse identité pour connaître [s] on emploi du temps ». « Organiser ce type d’intimidation n’est pas une manifestation, c’est tout simplement du harcèlement », a estimé le député.

Altercation dans un parking

Un prêté pour un rendu, avec l’annonce ce mercredi par un manifestant du dépôt contre ce dernier d’une main courante au motif d’un « différend sur la voie publique ». Une main courante que 20 Minutes a pu consulter. Dans celle-ci, l'activiste affirme qu’une scène d'« intimidation » s’est déroulée dans le sous-sol d’un parking à l’issue de la casserolade publique. Il « se dirige vers moi (...) et vient coller son front contre le mien de manière agressive et intimidante en me répétant ''tu es fier de toi'' », détaille-t-il aux policiers.

Cette séquence, à la différence de la casserolade dans les rues de cette ville provençale, n’aurait pas été filmée mais serait survenue en la présence de plusieurs témoins. « Là, ils ne publient pas vidéo… », s'est interrogé Jean-Marc Zulési, qui affirme ne pas être « au courant de cette scène » et donc pas en mesure de la commenter. « J’observe juste qu’on m’empêche de faire mon travail de terrain », a réagi le député Renaissance.









A propos de l'emploi d'une indentité fictive, le groupe de manifestant assume s'être fait passer pour un journaliste imaginaire de Radio France prénommé Alexandre Taquin (sic) afin de solliciter un entretien. « Cela fait trois mois qu’on demande à notre député d’être reçus au sujet de la réforme des retraites, en vain. Et lorsque nous lui proposons dix secondes d’antenne sur la Fête de la fraise, il trouve à se libérer en quarante-huit heures », regrettent-ils. Plus qu’une fête, Salon-de-Provence a été le théâtre d’une salade de fraises à la menthe bien poivrée.