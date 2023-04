Un coup de filet avant le passage à l’acte. Les autorités allemandes ont annoncé, mardi, l’arrestation d’un Syrien de 28 ans aux convictions « islamistes radicales et djihadistes », soupçonné d’avoir planifié, avec la complicité de son frère, un attentat à l’explosif en Allemagne.

Le principal suspect, résident de Hambourg, dans le nord du pays, a été interpellé après des perquisitions menées par la police fédérale. Il est soupçonné d’avoir cherché « à fabriquer une ceinture d’explosifs artisanale afin de perpétrer un attentat visant des cibles civiles », ont indiqué la police et le parquet général de Hambourg dans un communiqué.

A cette fin, il a acheté depuis plusieurs semaines, via la plateforme eBay et d’autres fournisseurs, des composants pouvant servir à la fabrication d’explosifs. Son frère de 24 ans, qui vit à Kempten en Bavière, l’aurait soutenu dans son projet, et aurait ainsi été son complice.

« Il n’y a aucune indication d’une cible concrète de l’attentat », ont précisé les autorités. Quelque 250 policiers ont participé aux perquisitions à Hambourg et Kempten ainsi qu’auprès de connaissances des deux hommes. Ils ont saisi plusieurs éléments de preuves, dont des substances chimiques.

Un Syrien également arrêté dans une autre affaire

Dans une autre affaire, une attaque au couteau dans un centre de fitness à Duisbourg (ouest du pays) commise le 18 avril, les enquêteurs ont retenu un mobile « islamiste », a indiqué mardi le parquet général de Düsseldorf. Un Syrien de 26 ans est le principal suspect de cette attaque qui avait fait quatre blessés, dont un très grièvement. L’auteur présumé a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche.

Une analyse de son téléphone portable a conduit les enquêteurs à privilégier la piste islamiste, selon le parquet. Lors d’une perquisition chez le suspect, les policiers ont aussi découvert deux couteaux susceptibles d’avoir servi à l’attaque. Les autorités allemandes restent sur le qui-vive ces dernières années face à une double menace terroriste, le djihadisme et l’extrémisme de droite.

L’Allemagne a été victime d’attaques djihadistes, en particulier un attentat au camion-bélier revendiqué par le groupe Etat islamique qui avait fait 12 morts en décembre 2016 à Berlin. Cette attaque djihadiste est la plus meurtrière jamais commise sur le sol allemand.