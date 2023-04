Disparition inquiétante d’une ado de 14 ans dans les Landes

Ce mardi, la gendarmerie des Landes a lancé un appel à témoins concernant la disparition d’Océane, une adolescente de 14 ans originaire de Villeneuve-de-Marsan. Selon la publication, elle mesurerait 1 m 57 et n’aurait plus donné de nouvelle depuis lundi, aux alentours de 7 heures du matin. Elle a les cheveux châtains et serait vêtue d’un tee-shirt Nike blanc, un pantalon noir, un pull Stitch bleu et des baskets Adidas noires et blanches.









Toutes les personnes pouvant détenir des informations sont invitées à appeler la gendarmerie de Villeneuve-de-Marsan au 05 58 45 88 00.