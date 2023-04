Elle a été placée en garde à vue, lundi, dans les locaux de la gendarmerie de Plouzané (Finistère). Âgée de 42 ans, cette animatrice est soupçonnée d’avoir harcelé et violenté son conjoint. Le procureur de la République Camille Miansoni évoque notamment les « coups de poing, coups de pied et claques » assénés en novembre 2022. En mars, la mise en cause avait récidivé avec des étranglements et des griffures au visage et aux oreilles commis devant leurs enfants. La mère de famille est également soupçonnée d’avoir frappé un de ses enfants, occasionnant deux jours d’ITT. Les victimes dénoncent aussi des appels téléphoniques malveillants, « des reproches et pressions constantes, des pressions en l’attendant devant son domicile, en s’imposant dans son véhicule, en le suivant ».

Déférée lundi devant le procureur de la République de Brest, la mise en cause comparaîtra en septembre devant le tribunal correctionnel. En attendant son procès, l’animatrice a été placée sous contrôle judiciaire.