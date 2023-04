Une procédure d’enquête a été ouverte et confiée à la police nationale après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos montrant un rodéo à motos au beau milieu d’une galerie marchande, rapporte le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul. La scène a été filmée vendredi après-midi, au sein du centre commercial Orvault-Grand-Val (E.Leclerc), au nord de Nantes. Trois motos ont traversé les allées, ainsi qu’un escalator, sans faire de blessé. Les auteurs n’ont pas encore été identifiés.

Le 11 avril dernier, un rodéo à moto, et filmé, avait déjà eu lieu dans un centre commercial d’Echirolles (Isère), en banlieue grenobloise. Deux des onze protagonistes avaient fini par être interpellés. Ils ont finalement été condamnés jeudi à dix-huit mois de prison dont neuf ferme pour l’un, et douze mois dont six ferme pour l’autre, avec maintien en détention. Ils devront, en plus, payer une amende de 500 euros chacun.