Ils sont toujours sous le choc. Vendredi dernier, un jeune couple habitant la forêt de Louplande dans la Sarthe a eu la douleur de perdre deux de leurs chiens. Alors qu’ils se promenaient à quelques centaines de mètres de leur maison, les deux Bergers, âgés de deux et cinq ans, ont été abattus par arme à feu.

Alertés par les détonations, les propriétaires se sont aussitôt rendus sur place. Ils ont alors croisé des chasseurs qui se promenaient le fusil cassé à la main. « Au départ, ils disaient qu’ils chassaient les renards, et ils ont fini pour nous lâcher : on les a eus les deux fumiers » , raconte le jeune homme dans les colonnes de Ouest-France. Le couple a déposé plainte à la gendarmerie de la Suze-sur-Sarthe et une enquête a été ouverte.









Jeudi, la fédération des chasseurs de la Sarthe indique également sur sa page Facebook avoir déposé plainte « suite à la mort de deux chiens par deux individus qui seraient porteurs d’un permis de chasser ». « La fédération condamne fermement ces actes et espère, si ces faits sont avérés, que des sanctions seront prises à l’encontre des auteurs, poursuit-elle. Dans ce contexte, ces derniers ne devraient plus avoir la possibilité de détenir un permis de chasser et par conséquent une arme. »