Ce jeudi c’est le cinquième jour de recherches pour les enquêteurs de la police des Deux-Sèvres mobilisés pour retrouver Marciano, dont on est sans nouvelles depuis dimanche. Vêtu d’un jogging gris, il a disparu dans le quartier de la Tour Chabot, sur les bords de la Sèvre Niortaise. L’enfant souffre de troubles du spectre autistique (TSA) et ne s’exprime que par gestes. Un appel à témoins a été lancé ce mardi par la police, avec le signalement du petit garçon.

Des plongeurs en renfort

Des moyens importants ont été déployés pour retrouver l’enfant. Ce jeudi la police des Deux-Sèvres a reçu l’appui des plongeurs/enquêteurs de la gendarmerie de Charente-Maritime. Les enquêteurs ont aussi fait appel à des équipes cynophiles, des drones et un hélicoptère muni d’une caméra thermique. Une sandale, que la famille a reconnue comme appartenant à l’enfant, a été retrouvée sur une berge, a déclaré Julien Wattebled, procureur de la République à Niort. « C’est une recherche de disparition inquiétante. On n’a aucun élément laissant craindre un enlèvement, mais on vérifie, notamment sur les images » de vidéosurveillance, a-t-il dit.

« On concentre les efforts sur la Sèvre mais on cherche aussi en ville. (…) On a fait le tour des caves, pour voir s’il n’était pas caché ou pas perdu, on vérifie toutes les images de vidéoprotection », a ajouté le procureur.