D’importantes dégradations ont été découvertes ce mercredi après-midi à l’intérieur de l’église Sainte-Madeleine à Angers. « Plusieurs statues ont été décapitées, des croix cassées et le maître-autel central saccagé », rapporte le maire d’Angers, Jean-Marc Verchère, qui s’est rendu sur les lieux. Ces actes de vandalisme seraient survenus à la mi-journée dans cet édifice situé au sud-est du centre-ville, à deux pas du stade Raymond-Kopa.

« Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux qui a touché un édifice religieux et patrimonial important de notre ville », indique le maire (MoDem) qui apporte son son « soutien aux paroissiens et à la communauté catholique très affectés ». Une plainte va être déposée.





A la suite du Maire #Angers @JM_Verchere je condamne avec force cet acte odieux de saccage de l'église de la Madeleine. Une atteinte au patrimoine religieux de la ville et à la culture chrétienne au lendemain des fêtes de Pâques. pic.twitter.com/arzwZRswND — Maxence HENRY ن (@Maxence49) April 12, 2023







Le procureur de la République d’Angers, Eric Bouillard, a indiqué que ces dégradations ont entraîné l’ouverture d’une enquête. Celle-ci a été confiée à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) avec un caractère prioritaire « au regard de la gravité de l’atteinte à la culture et au patrimoine ». Le magistrat a précisé que sept statues avaient été dégradées (tête ou bras coupés), ainsi que des vases et deux croix abîmées. Selon Ouest-France, des traces de sang auraient été retrouvées par les policiers enquêteurs.

Plusieurs élus ont également affiché leur soutien à la communauté catholique angevine, notamment la présidente du conseil régional des Pays-de-la-Loire, Christelle Morançais (ex LR).