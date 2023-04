Aucun miracle ne s’est produit. Les décombres des immeubles de la rue de Tivoli ont livré tous leurs corps. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi soir, le parquet de Marseille fait état « d’un bilan définitif de huit morts ». Les deux derniers corps ont donc été retrouvés et l’ensemble des huit victimes sont à présent identifiées. Pour les quatre personnes à qui il fallait rendre un nom, le parquet de Marseille à indiquer qu’il s’agissait d’Anna Sinapi et de Jacky Morand, âgés de 85 et 81 ans. Le jeune couple de 31 et 28 ans, Marion Blox et Mickaël Lequeux, résident du deuxième étage de l’immeuble ont également été formellement identifiés.

Dans la foulée de cette annonce Benoît Payan, s’est exprimé : « Ce soir Marseille est en deuil », a déclaré le maire de Marseille, visiblement usé par ces quatre derniers jours. L’élu a précisé que « le déblaiement et la sécurisation des lieux vont se poursuivre jusqu’à demain [jeudi] soir ». Les habitants délogés du périmètre élargi pourront donc commencer à regagner leurs domiciles s’il ne présente pas de fragilité structurelle.

Par ailleurs, l’enquête sur les origines de l’accident se poursuit. « Les éléments, tous convergents, recueillis à ce stade de l’enquête confortent l’hypothèse d’une explosion due au gaz ayant causé l’effondrement de l’immeuble », note toutefois la procureure de la République, qui précise qu’il reste à déterminer « le mécanisme ayant conduit à cette explosion ».

Les installations de gaz ne semblaient pas souffrir de dysfonctionnements connus : « Les services de GRDF et le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille indiquent ne pas avoir effectué d’intervention sur ce secteur dans les six mois précédant cet évènement », détaille le parquet qui confirme « qu’à l’issue de son audition, le fils de l’une des victimes a déclaré déposer plainte pour homicide involontaire ».

L’exploitation en cours des compteurs de gaz trouvés dans les décombres devrait livrer les derniers secrets de cette sinistre catastrophe.