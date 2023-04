Il y avait beaucoup de monde sur les routes en ce week-end pascal dans la région de Saint-Malo. Pendant trois jours, les gendarmes de la brigade motorisée en ont profité pour procéder à de nombreux contrôles. Et la chasse aux chauffards a été bonne avec 32 excès de vitesse enregistrés sur la RD137 entre Rennes et Saint-Malo et sur la RN176 entre Dinan et Pontorson, rapporte Ouest-France.

La « palme » revient à un quinquagénaire d’Eure-et-Loir qui rentrait tranquillement de week-end. Au volant de sa Porsche, il a été flashé à 196 km/h sur un axe pourtant limité à 110. Son permis de conduire lui a été retiré sur-le-champ. Un jeune homme a également multiplié les infractions ce week-end. Contrôlé au volant de sa Twingo à 149 km/h sur la RD137, il conduisait en plus sous l’emprise de cocaïne et de stupéfiants et sans assurance.