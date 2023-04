Des premiers noms, des âges, des habitants de Marseille en somme, dont les enquêteurs parviennent à retrouver la trace, un par un. Lors d’une conférence de presse ce mardi, la procureure de la République de Marseille Dominique Laurens a annoncé l’identification de plusieurs corps retrouvés morts sous les décombres de l’effondrement de la rue de Tivoli, dans le centre-ville de Marseille. Pour cela, les spécialistes se sont concentrés sur les ADN, mais aussi les traces capillaires et l’odontologie (identification par les dents). Par ce biais, quatre personnes ont d’ores et déjà identifié, trois femmes et un homme.









Un des corps retrouvé est celui de Nicole Gacon, une femme de 65 ans qui habitait dans un appartement situé en rez-de-jardin entre le 15 et le 17 de la rue de Tivoli. Selon La Provence, cette sexagénaire était installée à Marseille depuis quelques années après avoir vécu à Bordeaux. Elle était aussi propriétaire d’un autre appartement dans l’immeuble. Elle était l’une des seuls occupants de l’immeuble à être équipée du gaz, avec sa voisine du dessus. Son compteur n’a pas été encore récupéré, contrairement à celui au premier étage.

Un couple identifié

Ce premier étage était occupé par une dame âgée de 88 ans, Antionietta Vaccaro. Elle était notamment très connue au sein de la paroisse de l’église Saint-Michel, dans le quartier, selon nos confrères. D’après les déclarations de la procureure de la République, son appartement était équipé depuis peu d’un compteur dit Gazpar, un système équivalent à Linky. Selon Dominique Laurens, le compteur « est en cours d’exploitation pour vérifier auprès de GRDF s’il n’y a pas eu une consommation anormale dans les 24 heures précédant l’explosion ». Et d’ajouter : « Cette personne était une personne âgée de 88 ans. Si un changement avait été fait, c’est qu’il avait été constaté que peut-être elle avait des difficultés à se servir du matériel au gaz ».

Deux autres corps ont été identifiés, celui du couple vivant au troisième étage, Jacques Praxy et son épouse Anne-Marie Praxy née Genovesi, tous deux âgés de 74 ans. Il s’agit des deux premiers corps que les pompiers ont sorti des décombres. Selon nos confrères, Jacques était un ancien architecte qui a longtemps exercé dans son cabinet situé dans la même rue.

Par ailleurs, deux autres corps restent à être identifiés et deux autres personnes sont toujours portées disparues. Cependant, les recherches deviennent de plus en plus complexes. « Les décombres continuent d’être fouillés à la main, puisqu’il y a véritablement un danger très important au niveau de la stabilité de l’immeuble du 19 », s’inquiète la procureure de la République de Marseille.