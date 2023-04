Sept personnes ont été arrêtées la semaine dernière à Nîmes (Gard), dans le cadre d’une opération visant des épiciers soupçonnés de proposer aux clients des marchandises qu’ils n’ont pas le droit de vendre, comme des cigarettes ou des bonbonnes de protoxyde d’azote.

Les investigations ont débuté en octobre. Les enquêteurs se sont penchés sur le cas d’un épicier, soupçonné de se livrer à ce type de trafic. Mais, la poursuite des recherches a permis de mettre au jour un potentiel trafic « de grande ampleur », relate le parquet, « alimentant huit épiceries en cigarettes depuis au moins trois ans, et plus récemment en protoxyde d’azote ». La vente de tabac, depuis trois ans, leur aurait rapporté plus de 11 millions d’euros. D’importantes sommes, non déclarées, ont également été détectées.

Sous contrôle judiciaire

Les perquisitions ont abouti à la saisie de plus de cent cartouches de cigarettes, plusieurs centaines de paquets de tabac à rouler et de très nombreuses bonbonnes de protoxyde d’azote. Les enquêteurs ont également découvert un fusil, volé quelques mois plus tôt, 15.000 euros en liquide ou encore plusieurs milliers de bouteilles d’alcool « de provenance frauduleuse », poursuit le parquet de Nîmes.

Une enquête pour « contrebande de marchandises prohibées en bande organisée et travail dissimulé » a été ouverte. Six des sept personnes interpellées ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Elles n’ont pas le droit de tenir un commerce. L’enquête se poursuit.