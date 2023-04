Le bilan est dramatique. Lundi soir, un accident de la route s’est produit au lieu-dit Coat Loret sur la route départementale 769 au niveau de la commune du Faouët dans le Morbihan, a-t-on appris auprès de la préfecture. Il était environ 20h30 quand deux véhicules se sont percutés frontalement. Le choc a été violent et trois personnes circulant dans le premier véhicule sont décédées dans l’accident. Il s’agit d’un homme et d’une femme, tous deux âgés de 40 ans, et de leur fille de cinq ans.

Les deux personnes qui se trouvaient à bord du second véhicule, un homme de 35 ans et une femme de 36 ans, ont été gravement blessés. Ils ont été transportés en urgence absolue par hélicoptère vers le centre hospitalier de Brest. La collision a également entraîné un suraccident impliquant un troisième véhicule. Son conducteur, un homme de 29 ans, s’en est sorti indemne.

Une trentaine de pompiers ainsi que deux équipes du Smur et des militaires du groupement de gendarmerie départementale ont été mobilisés sur l’opération. Pascal Bolot, préfet du Morbihan, s’est également rendu sur place aux côtés du maire du Faouët.