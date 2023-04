Les recherches ont été suspendues à l’arrivée de la nuit. Et cela n’augure rien de bon. Un enfant âgé de 14 ans est porté disparu en mer depuis dimanche après-midi au niveau de Guidel (Morbihan), près de Lorient.

Vers 17h20, un témoin a signalé la disparition de l’adolescent parti se baigner avec un groupe de jeunes. Les pompiers et la SNSM ont alors déployé d’importants moyens de secours, à la fois sur l’eau et sur terre, rapporte la préfecture maritime de l’Atlantique.

A 17h49, le groupe d’enfants et leurs deux accompagnatrices ont été récupérés et pu être pris en charge. L’un d’entre eux était en état d’hypothermie. Mais il manquait à l’appel le jeune disparu de 14 ans. Vers 21 heures, après plusieurs heures de recherches et faute d’éléments nouveaux, les recherches ont été suspendues.