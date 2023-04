Quatre personnes sont mortes et d’autres ont été blessées dans une avalanche qui s’est produite dimanche en milieu de journée, sur le glacier d’Armancette, dans les Alpes, a annoncé le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. Le bilan de cette avalanche en Haute-Savoie est encore « provisoire » et les « secours sont toujours à l’œuvre », a précisé le ministre, en adressant ses « pensées pour les victimes et leurs proches ».

Outre les quatre personnes décédées, neuf ont été « impliquées », pour lesquelles le bilan est en cours, dans cette avalanche qui s’est produite en fin de matinée sur la commune des Contamines-Montjoie, a précisé la préfecture de Haute-Savoie. Les victimes étaient en randonnée sur le massif, mais à ce stade il n’est pas possible de déterminer si elles faisaient partie d’une même cordée ou de cordées distinctes. De même, les identités des victimes n’étaient pas encore établies.





Une avalanche s'est produite en milieu de journée au glacier d'Armancette, dans les Alpes. Le bilan provisoire fait état de 4 personnes décédées et plusieurs blessés. Les secours sont toujours à l'œuvre. Merci pour leur action. Pensées pour les victimes et leurs proches. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 9, 2023







Un kilomètre d'avalanche

L’avalanche avait une longueur de 1.000 mètres et une largeur de 100 mètres, selon la même source. Aucune alerte avalanche n’avait été émise par Météo-France, a également indiqué la préfecture, mais la chaleur et le vent ont pu provoquer cet évènement. Les recherches ont mobilisé rapidement une vingtaine de personnels, gendarmes, pompiers, médecins du SMUR, mais d’autres secours sont en route.









L’hélicoptère de la Sécurité civile et celui de la gendarmerie ont aussi été activés, ainsi que des chiens dédiés aux recherches dans les avalanches. Les recherches se poursuivent sur ce secteur, où un phénomène de sur-avalanche n’est pas à exclure, toujours selon la préfecture.