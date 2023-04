Sur plusieurs chaînes Telegram, ils ont proféré des menaces explicites à l’encontre de Bilal Hassani. Selon les informations révélées par Streetpress, des militants d’extrême droite voulaient perpétrer un attentat contre le chanteur, qui devait se produire mercredi 5 avril dans une église désacralisée à Metz.

« Mercredi je serai là avec ma petite lame auto, ma ptite cagoule verte et mes coqués », commente un militant sur Telegram. « Je sais aussi fabriquer des bombes, des cocktails molotov, des projectiles de fou et des grenades », enchérit un autre.

Des menaces explicites

Ces messages publiés sur différents canaux, notamment « FR DETER » qui compte plus de 7.000 abonnés, ont été transmis à Streetpress par une source militante infiltrée. « A la vue des menaces formulées à l’encontre de Bilal Hassani et de son public », la production de l’artiste a annulé le concert.









Après l’annulation du show, le parquet de Metz a annoncé jeudi l’ouverture d’une enquête pour « menace de délit contre les personnes en raison de leur orientation sexuelle, de provocation à la haine ou à la violence contre une personne en raison de l’orientation sexuelle et de provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit ». Des catholiques extrémistes avaient dénoncé la tenue du concert.