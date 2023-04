On n’est pas loin d’une saisie record. Mercredi, plus de 4,7 tonnes de cocaïne ont été découvertes par la marine française à bord d’un cargo battant pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis, a-t-on appris auprès de la préfecture maritime de l’Atlantique. L’opération, conduite sous la direction du procureur de la République de Brest, a été menée au large des côtes africaines, au nord de l’équateur.





La cargaison a été découverte à bord d’un cargo battant pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis - Préfecture maritime de l'Atlantique

C’est le patrouilleur de haute mer Premier-maître L’Her, appuyé par le Falcon 50 de la marine nationale et le système de mini-drone aérien embarqué pour la marine, qui a procédé à la saisie. La cargaison de drogue a été transbordée sur le navire militaire français pour y être détruite.

Six tonnes découvertes en 2021 à bord d’un cargo

Ce patrouilleur de haute mer « est engagé depuis fin janvier dans l’opération Corymbe pour contribuer à la sécurité maritime et lutter contre les activités illicites dans le golfe de Guinée en lien avec nos partenaires africains et européens », précise la préfecture maritime.









Le 21 mars 2021, la marine nationale avait déjà saisi plus de six tonnes de cocaïne à bord d’un cargo également immatriculé dans cette petite île des Caraïbes, considéré comme un paradis fiscal et qui sert régulièrement de pavillon de complaisance.