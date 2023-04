Une famille a été sauvée de leur maison en flammes, mercredi après-midi, à Tresques (Gard). Aidés par leurs voisins, deux femmes de 43 et 75 ans et trois enfants de 2, 3 et 4 ans ont réussi à s’extirper de leur habitation, indiquent les sapeurs-pompiers. Les deux voisins qui les ont secourus, âgés de 32 et 38 ans, ont été transportés aux urgences de Bagnols-sur-Cèze, pour être soignés. Ils avaient inhalé des fumées.

Les sapeurs-pompiers sont parvenus à éteindre les flammes, qui ont ravagé la maison jusqu’à la toiture. On ne connaît pas, pour l’instant, les raisons de cet incendie, qui a mobilisé une vingtaine de soldats du feu, dans ce village du nord-est du Gard.