« Cette fois, elle devrait comprendre. » Une jeune femme de 22 ans a fait les frais de son manque de civisme envers ses voisins, encline qu’elle était à mettre sans arrêt la musique à fond jusqu’à pas d’heure, a-t-on appris auprès de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de la Somme.

Mardi, les policiers d’Abbeville ont été appelés pour la énième fois par des riverains en raison du tapage nocturne perpétré par une voisine. Les fonctionnaires connaissaient par cœur l’adresse puisqu’ils intervenaient chez cette jeune femme pour la neuvième fois en seulement cinq mois.

En garde à vue pour agression sonore

« Il s’agissait d’infractions constatées et pour lesquelles la mise en cause a été verbalisée à chaque fois », explique à 20 Minutes une source policière. On imagine donc que le nombre de faits était bien plus important. Pour autant, cette neuvième fois était la fois de trop. La bruyante voisine a été placée en garde à vue « pour agression sonore, une procédure assez rare », poursuit notre source. Une garde à vue assortie d’une perquisition, afin de dénicher « l’objet du délit ». Ce dernier, une enceinte bluetooth, a été saisi « et détruit sur instruction du parquet », assure la police.

Par ailleurs, et puisque le passif de la jeune femme en matière de tapage était particulièrement lourd, la mise en cause devra s’acquitter d’une amende de 600 euros, sans compter les dommages et intérêts à verser aux victimes qui ont déposé de multiples plaintes.