So long Bubulle. En fin de semaine dernière, des habitants de Saint-Quentin, dans l’Aisne, ont eu la désagréable surprise de se faire cambrioler. Une expérience qui peut être traumatisante, d’autant que dans leur cas, le préjudice n’est pas uniquement matériel. Selon la direction départementale de la sécurité publique (DDSP), les voleurs sont notamment repartis avec les poissons rouges de leurs victimes.

Le début de cette affaire était des plus classique. Des individus qui pénètrent dans le jardin d’une habitation, fracturent le cabanon de jardin et qui s’emparent de l’outillage qui y est entreposé. Du banal somme toute, surtout à l’approche de l’été quand de tels objets se vendent comme des petits pains sur Internet.

« On voit aussi souvent des vols de légumes »

Quand ils se sont rendu compte que des intrus venaient de les dépouiller, les victimes ont fait le tour du propriétaire pour vérifier que seul l’abri de jardin avait été visité. C’est à ce moment qu’ils ont découvert l’impensable : dans le bassin aménagé dans ce même jardin, la plupart des poissons qui y coulaient des jours heureux avaient eux aussi disparu.









Pour la police, nul doute qu’il s’agit des mêmes personnes. En revanche, quel était leur projet ? Mystère. « On est dans un département qui est très durement touché par la crise sociale et l’on voit aussi souvent des vols de légumes dans les jardins, non pour les revendre, mais pour les consommer », explique à 20 Minutes une source policière à la DDSP de l’Aisne. Est-ce le sort qui attend les poissons rouges des victimes ? Il y a aussi l’hypothèse de voleurs alcoolisés, avance la même source. Pas sûr que ce soit de bon augure non plus pour les poissons.