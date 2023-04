Les fidèles venus assister ce dimanche à la messe des Rameaux, qui marque le début de la semaine sainte dans la religion chrétienne, dans l’église de Puygouzon (Tarn) ont été pris de malaise les uns après les autres. Une dizaine de paroissiens au total se sont sentis mal, rapporte La Dépêche du midi.

Les pompiers d’Albi sont intervenus vers 10h30 et par précaution ils ont évacué l’ensemble des occupants de l’édifice religieux, une soixantaine au total. Après vérification, aucune fuite de gaz n’a été identifiée ni par les sapeurs pompiers ni par les agents de GRDF et il ne semble pas que le système de chauffage ait pu dysfonctionner.

Les paroissiens ont été examinés par un médecin et eux infirmières sans que l’origine de leurs malaises ne soit connue avec certitude. Les soignants présents sur place avancent néanmoins l’âge avancé des victimes, le fait qu’elles soient restées longtemps debout et une certaine chaleur à l’intérieur de l’église. L’effet de groupe a aussi pu jouer un rôle et expliquer en partie ces défaillances rapprochées.