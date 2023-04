Les policiers chargés de l’enquête recherchent toujours activement le mis en cause, a indiqué samedi Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble. Jeudi, entre 5h30 et 6 heures du matin, un homme a été agressé alors qu’il ouvrait les portes de la mosquée d’Échirolles, près de Grenoble, avant la première prière de la journée.

L’agresseur a déclaré qu’il « connaissait Le Pen » avant de frapper violemment la victime, blessée au niveau du front par un coup de poing, selon Le Dauphiné Libéré. Puis, l’auteur des faits aurait sorti un couteau et aurait été stoppé par deux autres fidèles qui ont réussi à intervenir, alors alertés par des cris. L’individu a ensuite pris la fuite, à pieds, avant l’arrivée des forces de l’ordre.

« Un acte intolérable »

« Le mis en cause, probablement déséquilibré, est décrit par la victime et un témoin comme un individu d’origine maghrébine de 30-35 ans et d’environ 1,80 m », a précisé le parquet. Des investigations ADN sont également en cours.

Dans un communiqué, le maire (PCF) d’Échirolles, Renzo Sulli, a « condamné fermement cet acte intolérable ». Avant d’ajouter : « Si le caractère islamophobe de cet acte est avéré, il viendrait s’ajouter à la trop longue liste des agressions qui touchent les citoyens et les citoyennes musulmans en France, notamment dans les lieux de cultes qui leur sont dédiés. » Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités politiques ont apporté leur soutien à la victime.