« C’est la première fois qu’un tel accident arrive dans la station », a confié Fabrice Boutet, directeur de la SATA qui gère les remontées mécaniques des Deux Alpes, à France Bleu Isère. Samedi après-midi, vers 16h30, un homme de 29 ans est mort après une chute de 40 m de la télécabine dans laquelle il se trouvait avec un ami pour redescendre du glacier. « Une enquête est ouverte et une expertise attendue », a indiqué Eric Vaillant, procureur de la République de Grenoble. 20 Minutes fait le point.

Que s’est-il passé ?

Samedi en fin d’après-midi, entre 16h30 et 17 heures, deux skieurs âgés de 29 et 23 ans, domiciliés en Isère, redescendaient du glacier pour rejoindre le centre de la station des Deux Alpes, à bord d’une télécabine Jandri Express 1, à 2.600 m d’altitude, juste avant sa fermeture. Selon France Bleu Isère, ils étaient seuls dans cette cabine qui peut accueillir jusqu’à vingt passagers.

« Alcoolisés, ils chahutaient dans la télécabine et le plus âgé a traversé la paroi en plexiglas », a ajouté le parquet de Grenoble en précisant que « la scène avait été filmée par son ami avec son téléphone ». D’après les informations de la radio locale, la victime mesurait 1,90 m, pesait plus de 100 kg et aurait pris son élan pour se projeter contre la vitre opposée qui se serait alors explosée sous son poids.

L’homme de 29 ans est retombé sur la piste, 40 m plus bas, et s’est empalé sur une balise. Alertés, les secours n’ont pu que constater son décès sur place.

Où en est l’enquête ?

« Une expertise de la cabine est programmée. Le parquet a saisi de l’enquête les gendarmes de la compagnie de La Mure », a annoncé Eric Vaillant, procureur de la République de Grenoble, dimanche matin.

Selon Fabrice Boutet, le directeur de la Sata gestionnaire du domaine des Deux Alpes, interrogé par France Bleu Isère, « la télécabine était en parfait état ». « Elle avait passé tous les tests de sécurité, a-t-il ajouté. D’ailleurs, la porte de la cabine ne s’est pas ouverte sous le choc, c’est bien la vitre qui a cédé. C’est terrible. » Le média local précise que des analyses toxicologiques, concernant l’alcool et la drogue, sont en cours.

Sata Group indiquait samedi soir qu’une cellule de soutien psychologique a été mise en place.