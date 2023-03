Un homme d’une vingtaine d’années a été tué vendredi matin en pleine rue à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, d’une balle tirée dans le cœur, a indiqué à l’AFP une source proche de l’enquête. La victime, née en 1994, était « très connue des services de police » pour des faits de violences, d’outrages, et avait été impliquée dans une affaire d’homicide, a précisé la même source.

Selon les informations du journal Le Parisien, le corps a été retrouvé peu avant sept heures du matin rue des Acacias, située entre la gare de Nanterre Ville et la Seine. Le quartier de semi-liberté du centre pénitentiaire de Nanterre et le Spip (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) sont situés à côté de cette rue.

Après avoir réalisé les constatations sur le cadavre, les enquêteurs de la police judiciaire du département, situé dans la petite couronne parisienne, travaillent désormais à l’identification de l’auteur.