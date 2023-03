Qui s’en est pris au canard Donald ? C’est la question que tout le monde se pose en ce moment à Saint-Nolff près de Vannes (Morbihan). Ayant ses habitudes dans l’étang de la commune, ce canard colvert se balade depuis quelques jours avec un couteau planté dans le cou. « On voit la lame ressortir de l’autre côté », indique Sophie Martins.

Présidente de l’association Pinocchio et Sauvageons, cette défenseure de la cause animale essaie depuis ce week-end de porter secours au canard. En vain pour l’instant. « On essaie de le sauver mais on n’a toujours pas réussi à l’attraper, raconte-t-elle. Même les pompiers ont échoué. »

« Il mange et continue de voler »

Car aussi surprenant que cela puisse paraître, le canard continue à mener sa vie avec ses congénères malgré le couteau planté dans son cou. « Aucun organe vital n’a été touché car sinon il serait mort, souligne Sophie Martins. On voit quand même qu’il est gêné mais il mange et continue de voler, d’où la difficulté pour l’attraper », poursuit Sophie Martins.









Si elle y parvient, elle confiera le volatile à l’association Piafs, qui gère un centre de soins pour la faune sauvage à Languidic près de Lorient. « Il faut qu’on l’emmène au bloc pour retirer le couteau », précise cette ancienne infirmière. Choquée par cet acte de cruauté, elle a déposé plainte mercredi après-midi à la gendarmerie de Questembert pour maltraitance animale.