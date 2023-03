Nouveau lieu, nouvelle mobilisation contre les représentations du chanteur lyonnais. Le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi (PS) a demandé à la préfecture du Puy-de-Dôme d’interdire le concert du rappeur controversé d’extrême droite Millésime K, prévu samedi, a indiqué jeudi la mairie. La date n’est pas indiquée sur son site, mais le concert serait prévu à une quinzaine de kilomètres au sud de Clermont-Ferrand, selon France Bleu Auvergne.

La maire socialiste de Lille Martine Aubry avait fait la même demande d’interdiction le 21 mars. La préfecture n’avait pas donné suite et le rappeur s’était finalement produit dans le village Nieppe, à 20 km de Lille, selon la Voix du Nord. Même scénario pour Chasselay, près de Lyon, où la représentation a finalement eu lieu, d’après Lyon Capitale.

Suivi par plus de 700.000 abonnés sur TikTok

A l’inverse, près de Grenoble, la mobilisation de plusieurs syndicats et organisations antifascistes avait fait annuler la première date du 10 mars de sa tournée intitulée « Patriote ». « Les agressions et le terrorisme d’extrême droite sont en hausse de partout et les paroles de Millésime K y incitent clairement, il est temps de les stopper », dénonçaient-ils.









Fort de plus de 700.000 abonnés sur TikTok, Millésime K est connu pour ses chansons proches des positions d’extrême droite. Son prochain concert est annoncé le 8 avril à Paris.