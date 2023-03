L’engin fait un peu plus de 800 kg. Une bombe allemande à déclenchement magnétique datant de la Seconde Guerre mondiale va être neutralisée jeudi par les services spécialisés de déminage près de Dinard et de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). L’opération, programmée entre 8 heures et 12 heures, s’effectuera en mer, au large de la commune de Saint-Briac-sur-Mer.

Elle entraînera la mise en place d’un large périmètre de sécurité sur l’eau, comme sur le littoral, surveillé par les forces de l’ordre. La bombe se trouve actuellement à 30 m de profondeur, au nord de l’île Agot. Elle avait été découverte fin janvier par un navire de la Marine nationale. C’est l’équipage expérimenté des plongeurs-démineurs de Brest qui s’occupera de la manœuvre délicate.