Lundi, un mineur a été interpellé dans le cadre de l’enquête ouverte après l’incendie qui a partiellement endommagé la façade du lycée Raymond-Queneau, à Villeneuve-d’Ascq, dans le Nord, a appris 20 Minutes auprès du parquet de Lille.

Cet établissement scolaire est régulièrement touché par des blocus organisés par des lycéens, mobilisés contre la réforme des retraites. Mais lundi matin, avant le début des cours, plusieurs individus ont délibérément incendié des « caddies, palettes et matelas » constituant une barricade devant l’entrée du lycée. Les flammes ont eu le temps de dégrader sérieusement la façade avant l’intervention des pompiers.

Une peine de 10 ans d’emprisonnement encourue

Alors que le caractère intentionnel de l’incendie ne faisait pas de doute, le parquet de Lille a immédiatement ouvert une enquête du chef de « dégradations par incendie ou moyen dangereux ». Les investigations ont rapidement permis d’identifier un des mis en cause, un « lycéen, âgé de 15 ans et demi », précise le parquet, ajoutant qu’il a été interpellé et placé en garde à vue.









Le parquet souligne que pour ces faits, « la peine encourue est de 10 ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende », mais que l’addition peut être beaucoup plus salée si une personne venait à être blessée avec une ITT de 8 jours ou plus. D’un délit, on passerait à un crime, avec une peine de 15 ans de réclusion, 20 ans si les faits ont été commis en bande organisée et même une peine de réclusion criminelle a perpétuité si l’incendie cause la mort d’une personne.