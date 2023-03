Les athlètes d’aviron du club de Nancy rament pour s’entraîner depuis dimanche. Jour où un homme fortement alcoolisé a gravement endommagé quatre bateaux du club utilisés pour la préparation des Jeux olympiques de Paris en 2024, a-t-on appris lundi auprès de Sébastien Bel, responsable du centre d’entraînement de haut niveau nancéien confirmant une information du site Lorraine Actu.

Au moment des faits « tout le monde était sur l’eau », a raconté Sébastien Bel, mais les portes des hangars étaient restées ouvertes, comme à l’accoutumée. Le vandale les a jetés au sol tandis que le père d’un rameur affilié au club d’aviron a pu filmer la scène avec son téléphone portable. Prévenue, la police a rapidement arrêté l’homme, aux alentours de la structure. Sur les quatre bateaux endommagés, deux sont totalement inutilisables. Un coup au moral pour les sportifs mais aussi financier, un bateau neuf coûtant environ 16.000 euros. Les dégâts sont estimés entre 20.000 et 25.000 euros.

Trois athlètes concernés

Le Pôle France a déposé une plainte et s’attelle à trouver des solutions de dépannage car au moins trois athlètes – Théophile et Valentin Onfroy, respectivement 30 et 29 ans, et Emma Cornelis, 23 ans – utilisaient ces bateaux pour s’entraîner et tenter de décrocher leur qualification pour les Jeux de Paris. « Ils s’entraînent tous les jours et on ne peut pas se permettre d’avoir des jours blancs », a expliqué Sébastien Bel. D’ores et déjà, un bateau stocké dans la réserve a été remis en service et des prêts s’organisent entre les rameurs.









« L’intéressé, âgé de 24 ans et sans antécédents, a fait l’objet d’une poursuite par ordonnance pénale délictuelle [poursuite simplifiée permettant le prononcé d’une amende, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine complémentaire] », a précisé le procureur de la République à Nancy François Capin-Dulhoste.