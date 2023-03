Une violente rixe impliquant de nombreux détenus s’est déroulée dans l’enceinte du centre pénitentiaire de Perpignan, samedi, selon le syndicat Ufap UNSA Justice. Les faits se sont produits lors de la promenade.

« Plusieurs groupes se sont affrontés, certainement pour une guerre de territoire avec une rare violence », détaille le syndicat, évoquant des trafics et des rackets entre détenus. « Quatre détenus, identifiés et bien connus de la pénitentiaire, ont été placés au quartier disciplinaire et l’ensemble des détenus a été fouillé afin de retrouver éventuellement des armes ».

Une lame de 8 cm découverte le lendemain

Si aucun objet de ce type n’a été retrouvé samedi, une lame de 8 cm a été découverte dimanche matin en zone neutre de la maison d’arrêt des hommes, « un objet certainement balancé » la veille. Le syndicat majoritaire au sein du ministère de la justice demande « des sanctions exemplaires afin que l’établissement retrouve le calme » et le transfert des belligérants et des meneurs vers d’autres maisons d’arrêt.

Le matin, un homme avait par ailleurs été interpellé après avoir lancé depuis l’extérieur de la prison une dizaine de colis, récupérés par les agents de surveillance dans la cour de promenade. Le « projeteur », de son côté, a été interpellé par les forces de l’ordre.