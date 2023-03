Ce vendredi, de nombreuses personnes se pressaient devant la porte de l’hôtel de ville de Bordeaux pour constater les dégâts. La veille, en marge de la manifestation contre la réforme des retraites, plusieurs personnes ont entassé des palettes et poubelles devant la porte monumentale du Palais Rohan, place Pey-Berland, avant d’y mettre le feu.

Cinq personnes, soupçonnées d’avoir participé à cet incendie volontaire ont été placées en garde à vue. Vers 20h20, alors que la porte de la mairie était en proie aux flammes, des policiers ont repéré un individu « en train de jeter une poubelle entièrement en feu, avec le pied contre la porte d’entrée de la mairie », indique dans un communiqué la procureure de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie. Suivi par les forces de l’ordre, il a été rapidement interpellé « pour dégradation et destruction aggravée par incendie ».





Un mineur de 16 ans

Quatre jeunes, dont un mineur de 16 ans, « au visage dissimulé derrière des foulards » et « participant à l’alimentation du feu » ont aussi été repérés par les policiers et interpellés. Sur eux, ils ont trouvé une chaîne de vélo, des cadenas, des pierres, une matraque télescopique ou encore une barre en PVC selon la responsable du parquet.

« Ils ont été placés en garde à vue des chefs de participation avec arme à un attroupement par une personne dissimulant volontairement son visage et destruction aggravée par incendie », poursuit Frédérique Porterie qui précise que deux des majeurs ont déjà été condamnés « l’un pour outrages, usage de stupéfiants et port d’arme et l’autre pour vol, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, recel et usage de stupéfiants ». Les investigations se poursuivent et l’enquête a été confiée à la police judiciaire.

Dans le cadre des autres débordements survenus dans le centre-ville en marge de la manifestation, sept personnes originaires de la Gironde et deux personnes sans-abri ont aussi été interpellées jeudi soir.