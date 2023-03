Jeudi matin, un motard est décédé dans un choc avec une voiture à Argoeuves près d’Amiens. L’accident s’est produit dans une zone industrielle où sont organisés des barrages filtrants par des manifestants opposés à la réforme des retraites, a-t-on appris auprès de la préfecture et des pompiers.

Les pompiers de la Somme sont « intervenus vers 6h40, à proximité de la ZI Nord pour un accident entre un motard et un véhicule léger. Le motard a été déclaré décédé sur place », a indiqué la préfecture de la Somme, sans plus de détails sur les circonstances de l’accident. Le service départemental d’incendie et de secours de la Somme a décrit à un choc de cette moto « contre une voiture de tourisme, à forte cinétique ».

« J’assimile plutôt cela à un accident de la circulation »

Selon le conseiller départemental Frédéric Fauvet (PS), arrivé sur les lieux environ 20 minutes après le choc, l’accident s’est déroulé en amont d’un rond-point où des manifestants avaient installé depuis l’aube un barrage filtrant, à environ 200 m.









D’après les informations qu’il a recueillies auprès des secours et de syndicalistes sur place, le motard s’est avancé jusqu’au rond-point et a échangé avec des militants. Ces derniers lui ont dit que les deux-roues pouvaient passer mais que les autres véhicules étaient bloqués.

« Malgré cette information, il a choisi de faire demi-tour » et est reparti « à une vitesse excessive » a rapporté l’élu à l’AFP. C’est alors qu’il a « percuté à une vitesse très importante un véhicule qui sortait du bas-côté ». « J’assimile plutôt cela à un accident de la circulation » a insisté Frédéric Fauvet, soulignant qu’il n’y avait pas d’embouteillage à ce rond-point.