De possibles restes humains ont été à nouveau découverts, lundi soir, dans les canalisations d’un immeuble situé à Saint-Priest, près de Lyon. Constatant que ses toilettes étaient bouchées, l’un des résidents a contacté une société de plomberie, révèle BFM. Une fois sur place, les professionnels ont extirpé deux morceaux ressemblant à une mâchoire.

Des analyses sont en cours pour déterminer s’il s’agit bien de restes humains. La police judiciaire a été saisie de l’enquête. Il est encore trop tôt pour savoir si cette macabre découverte est liée à la mort du jeune Mohamed.

Un précédent le 17 janvier

Plusieurs parties de son corps avaient été retrouvées, le 17 janvier, dans une canalisation d’un autre immeuble de Saint-Priest, dans lequel résident les parents du suspect. Agé de 28 ans, ce dernier est « connu et traité pour des troubles psychiatriques », selon un communiqué diffusé à l’époque par le parquet de Lyon. Mis en examen pour meurtre à l’issue de sa garde à vue, le jeune homme a nié les faits « tout en tenant des propos de plus en plus incohérents ».

Le 1er février, la famille et les amis de Mohamed avaient organisé une marche blanche afin de lui rendre hommage. L’adolescent allait avoir 17 ans. Les circonstances de sa mort demeurent floues. Il aurait pu croiser la route du suspect en allant travailler.