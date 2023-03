Le dramatique accident s’est noué dimanche, dans un entrepôt de Fréjus. Une fillette âgée d’un an et demi a été tuée, écrasée par un engin de manutention, a précisé à 20 Minutes le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) du Var, confirmant une information de Nice-Matin. Au moment du choc, le transpalette était a priori conduit par le grand-père de la victime, qui aurait pu échapper à sa surveillance ainsi qu’à celle de son père, également présent.

Les secours, rapidement sur place, ne sont pas parvenus à ranimer l’enfant, vraisemblablement morte sur le coup. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident. Des expertises sont actuellement menées sur le véhicule et une autopsie devrait avoir lieu dans les tout prochains jours.