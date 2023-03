« Ni Dieu, ni maître », le tout assorti d’un A cerclé, en référence au mouvement anarchiste. Ce sont les inscriptions retrouvées sur le buste du cardinal Saliège ce dimanche, non loin de la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse. Un acte de vandalisme perpétré sur la statue édifiée en hommage à ce compagnon de la Libération, qui en 1942 pris fait et cause publiquement pour les juifs.

Depuis la découverte des tags, de nombreuses voix se sont élevées face à cette dégradation volontaire. Au premier rang desquelles, celle du maire de Toulouse. « En ce 19 mars, anniversaire des odieux assassinats antisémites de 2012, cet acte de profanation du buste du cardinal Saliège qui défendit les juifs persécutés en 1942, est lourd de sens et odieux. Notre détermination à défendre les valeurs démocratiques et humanistes est intacte », assure Jean-Luc Moudenc sur son compte Twitter.





Communiqué de Mgr Guy de Kerimel, Archevêque de Toulouse - 20 mars 2023 pic.twitter.com/3GCx4MaOg0 — Diocèse de Toulouse (@toulousecatho) March 20, 2023



« Acte intolérable » pour de nombreux élus, pour Mgr Guy de Kerimel, l’archevêque de Toulouse, cela « blesse les chrétiens catholiques, la communauté juive, et toute personne respectueuse de la dignité humaine ». « Profaner l’image de cet homme, c’est nier son engagement courageux, c’est profaner la mémoire des juifs d’hier et d’aujourd’hui. Un tel acte ne fait qu’encourager la haine, l’injustice, le mépris, la violence. Tout ne peut pas être permis », assure le représentant du diocèse de Toulouse.