Trois villas en construction ont été la cible d’engins explosifs ce dimanche soir, rapporte Corse-Matin. Situées dans le golf de Lava, non loin du bord de mer et d’Ajaccio, en Corse-du-Sud, elles appartenaient à des continentaux et étaient en train d’être bâties.

Des tags « FLNC » et « Gloria à té Yvan », ont été vus sur leurs murs. Les trois explosions sont survenues à quelques minutes d’intervalle. Selon le quotidien corse, des bouteilles de gaz ont été retrouvées sur les lieux.

Ces attentats interviennent alors que ce mardi marquera les un an de la mort d’Yvan Colonna, condamné pour l’assassinat du préfet Erignac et tué par un codétenu dans la prison d’Arles.