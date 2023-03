Deux mois. C’est le temps qu’une Américaine a passé dans un placard, enfermée de force par son compagnon. D’après un communiqué de la police locale du Tennessee, relayé par le média américain CBS, la victime déclare avoir été kidnappée puis enfermé, avant de pouvoir s’échapper deux mois plus tard. Lors de son évasion, elle a fait part de son histoire à un homme travaillant à Dyersburg au Tennessee, qui s’est empressé de faire un signalement à la police. A la suite de cela, les forces de l’ordre sont intervenues et ont retrouvé la victime âgée de 40 ans, cachée sous une maison voisine.

Une heure de sortie par jour, peu de nourriture et pas de toilettes

« La victime a déclaré que, pendant environ deux mois, elle a été forcée de rester dans un placard fermé par une sorte de dispositif de verrouillage avec un câble et qu’elle n’était autorisée à sortir du placard qu’une heure par jour. La victime n’avait droit qu’à une nourriture très limitée et n’avait pas accès à des toilettes », indique la police dans le communiqué. Lorsque les policiers ont pris en charge la victime, elle avait des « coupures au visage » et pesait « moins de 45 kilogrammes ».









Le suspect, un certain Brenton Bell, âgé de 30 ans était le petit ami de la femme. Violent, après des disputes, il l’a, d’après la victime, emprisonné dans ce placard. L’homme a été interpellé mercredi. Il est poursuivi pour « enlèvement aggravé » et a été placé en détention provisoire.