« Tout porte à croire qu’il s’agit de Jordan Membré, sous réserve de vérifications qui vont être faîtes », a indiqué Abdelkrim Grini, procureur de la République de Roanne. Un corps sans vie a été retrouvé en train de flotter dans le port de cette commune de la Loire, rapporte France 3. Le parquet a précisé que les vêtements retrouvés sur la victime repêchée étaient ceux de ce jeune homme disparu depuis plus d’un mois. Une autopsie a été demandée « en urgence » pour confirmer l’identité du corps.









Une disparition « brusque et plus que troublante »

Le 5 février dernier, Jordan Membré, 21 ans, avait disparu au petit matin, après une soirée entre amis qui s’était déroulée à proximité du port de Roanne. « Toute trace de lui a été perdue vers 3 heures du matin », au moment où il devait rentrer chez sa mère, a indiqué le parquet. Pendant plus de quinze jours, les pompiers plongeurs avaient sondé les eaux de Loire. Sans résultat. L’hypothèse de la noyade avait alors été écartée par les enquêteurs. Selon le procureur, « l’intervention d’un tiers dans cette disparition brusque et plus que troublante » était « vraisemblable ».

Les résultats de l’autopsie devraient être connus en fin de semaine afin d’en savoir davantage sur les circonstances de la mort de la victime retrouvée dans le port.