Un chien de race labrador, croisé american staff, a attaqué deux enfants, samedi à Perpignan. Pour une raison inconnue, l’animal se serait précipité sur les enfants qui jouaient qui jouaient au pied de leur résidence HLM. Les faits se sont produits dans le quartier du champ de mars de la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Le plus âgé, âgé de 11 ans, a été légèrement mordu au visage et ses blessures sont superficielles. Le plus jeune, en revanche, âgé de 7 ans, a été plus grièvement touché. Mordu à la bouche et au nez, il a dû subir la pose de dix points de suture au CHU de Perpignan.

Le propriétaire du chien a été interpellé. Il présentait une alcoolémie positive et sera convoqué prochainement devant le tribunal correctionnel. Le chien a été placé en fourrière.