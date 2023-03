La prison de Condé-sur-Sarthe (Orne) a été le théâtre de violences lundi, a-t-on appris auprès de l’administration pénitentiaire et du syndicat FO. En début d’après-midi, un détenu armé de ciseaux à bout rond a agressé et porté des coups à un surveillant avant d’être rapidement maîtrisé. Deux autres surveillants ont été blessés lors de l’intervention. Les trois agents « ont été hospitalisés pour des plaies et des contusions », a souligné une porte-parole de l’administration pénitentiaire de la zone Ouest, précisant que le détenu n’était pas radicalisé.

Sur Twitter, le syndicat Force ouvrière a dénoncé cette agression. « Un surveillant du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe a subi une violente attaque ! C’est au quartier d’isolement qu’un détenu s’est jeté sur lui en lui portant 4 coups de ciseaux. Touché à l’omoplate, il a été évacué par les secours et hospitalisé ».