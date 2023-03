Cinq adolescents, soupçonnés d’avoir tendu des pièges à des livreurs de pizzas pour les dépouiller, à Sète (Hérault), ont été interpellés et placés en garde à vue, au début du mois de mars, relate Midi Libre. Au moins deux coursiers ont été victimes de ces guets-apens.

Les suspects sont accusés d’avoir commandé leurs repas dans des pizzerias de la ville, et d’avoir accueilli les victimes, le visage dissimulé, avant de leur dérober de l’argent, et des objets personnels. Les mineurs, qui n’oubliaient pas de récupérer les pizzas et les boissons qu’ils avaient commandées, sont également soupçonnés d’avoir frappé les livreurs.

Selon le quotidien régional, certains adolescents mis en cause ont reconnu partiellement les faits, tandis que d’autres les ont minimisés, ou ont nié leur implication dans ces guets-apens. Inconnus, jusqu’ici, des services de police, ils ont été remis en liberté, sous contrôle judiciaire, en attendant de comparaître devant un juge pour enfants.