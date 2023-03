On n’est pas passé loin d’un drame jeudi en début de soirée à Rennes. Vers 19h30, les policiers ont été appelés pour un jeune de 17 ans qui tentait de se défenestrer. Originaire de Somalie, l’adolescent avait fugué un peu plus tôt du centre hospitalier psychiatrique Guillaume-Régnier et se trouvait en pleine crise de démence. Il s’était enfermé avec deux amis dans l’appartement occupé par sa maman et menaçait de sauter par la fenêtre du logement situé au quatrième étage.

Grâce à l’aide des deux amis, les policiers ont réussi à pénétrer dans le logement et à sauver in extremis le jeune homme, le rattrapant par un bras et une jambe alors que la moitié de son corps était déjà dans le vide. Il a ensuite été conduit aux urgences psychiatriques.