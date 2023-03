Un homme d’origine érythréenne a été mis en examen et écroué pour le meurtre de sa conjointe, tombée lundi matin de l’immeuble où ils habitaient à Poitiers, a annoncé mercredi le parquet.

« Une information judiciaire pour homicide sur conjoint a été ouverte ce jour. Le mis en cause a été mis en examen et placé en détention provisoire », a déclaré Cyril Lacombe, procureur de la République à Poitiers.

Les trois enfants du couple pris en charge

La victime, âgée de 39 ans et également de nationalité érythréenne, avait été retrouvée morte après une chute du cinquième étage de l’immeuble où elle résidait avec son conjoint et leurs trois enfants. Selon le quotidien La Nouvelle République, cette femme était enceinte de quatre mois. L’homme, âgé de 42 ans et bénéficiant du statut de réfugié politique, aurait reconnu les faits, a rapporté le journal. Les trois enfants du couple ont été pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance.

Le nombre de féminicides a augmenté de 20 % en France en 2021 par rapport à l’année précédente, avec 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, contre 102 en 2020, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.