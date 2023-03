C’est une bien triste nouvelle. Ce mardi en fin de journée, le procureur de la République de Poitiers a tenu une conférence de presse dans l’affaire de la disparition de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et de Kevin Trompat, 21 ans, le 25 novembre dernier dans les Deux-Sèvres. Après les autopsies réalisées dimanche et lundi, il a confirmé que les corps retrouvés seraient bien ceux des jeunes disparus.

Les corps ont été découverts habillés et leurs identifications sont quasi formelles grâce à un « tatouage caractéristique » pour Kévin Trompat et plusieurs concernant Leslie Hoorelbeke. « Il est à noter l’absence de toute trace d’agression de nature sexuelle », a précisé le procureur. Ils ont tous les deux été frappés avec un objet contondant, selon les premières observations retenues par les experts. Une confirmation ADN sera réalisée ce jeudi. « Les corps seront restitués aux familles dans les prochains jours », a conclu le procureur.









Près de trois mois après le signalement de leur disparition, trois jeunes hommes avaient été mis en cause dans l’entourage du couple et, sur leurs indications, deux corps avaient été découverts vendredi, en Charente-Maritime, département limitrophe des Deux-Sèvres où vivaient les victimes. Tom T. et Enzo C. n’ont jamais été condamnés tandis que Nathan B. est connu de la justice pour un usage de stupéfiants en 2019.

« Les motivations du passage à l’acte restent à confirmer : déception sentimentale et/ou dette financière ?, a souligné le procureur. Les investigations pour préciser certaines circonstances de ce double homicide se poursuivent même si les faits semblent s’être déroulés dans une temporalité réduite. »

Une enquête complexe

Un groupe d’enquête dédié à cette double disparition a été lancé le 12 décembre 2022 et les investigations ont commencé sur commission rogatoire. L’appel à témoins a donné lieu « à de multiples vérifications dans tous points du territoire national, avec des jeunes gens qui leur ressemblaient », a expliqué le procureur de Poitiers. On sait que Leslie s’est fait faire un tatouage à Niort le 25 novembre à 10 heures, la veille de leur disparition, en compagnie de Kévin. Ils sont vus pour la dernière fois le 26 novembre 2022 aux alentours de 3 heures lorsqu’ils quittent une soirée chez des amis.

Le permis de conduire de Kévin, des vêtements et des cartouches non percutées ont été retrouvés dans un container de recyclage, le 8 décembre, à Puyravault, en Charente-Maritime. Des opérations de géolocalisation, d’analyses de fadettes, de comptes bancaires ont été menées en vain. Au total, douze unités de gendarmerie ont été mises en contribution au cours de l’enquête, 120 auditions ont été réalisées, deux ratissages en plus des battues organisées par la famille et le sondage de trois points d’eau. C’est le 27 décembre 2022 que l’ouverture d’une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte.

Le procureur n’a pas voulu détailler les poursuites visant chacun des mis en cause, pour respecter le secret de l’instruction et la présomption d’innocence. Les qualifications retenues sont celles d’enlèvement et séquestration de plusieurs personnes, la modification de l’état des lieux d’un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et assassinats et, ces qualifications pourraient « évoluer », a-t-il précisé.