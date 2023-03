On ne connaît pas encore le montant des dégradations. Mais les dégâts s’annoncent importants à la faculté des Sciences de l’Université de Bretagne occidentale (UBO) à Brest (Finistère) qui a été saccagé par plusieurs dizaines d’individus lundi dans la soirée, à la veille de la journée de mobilisation du 7 mars contre la réforme des retraites.





La Faculté des Sciences de l'Université de Brest saccagée cette nuit. Le plus grand amphithéâtre en grande partie détruit. Sans commentaire pic.twitter.com/alr6YYSR1i — Huret Fabrice (@HURET_Fabrice) March 7, 2023







A l’issue d’une assemblée générale qui se tenait sur le campus, des casseurs ont vandalisé le grand amphithéâtre, défonçant le plafond et détruisant du matériel audiovisuel. Des tables et des chaises ont également été amassées dans les couloirs pour bloquer toutes les issues et de nombreux tags ont été inscrits à plusieurs endroits du bâtiment. Des dossiers d’étudiants ont aussi été éparpillés au sol.

Une plainte déposée dans la journée

Dans un communiqué publié ce mardi, la direction de l’UBO a dénoncé « l’ensemble des actes de dégradation, de vandalisme et de mise en danger de la vie d’autrui sur le site particulièrement sensible de l’UFR Sciences, notamment par la présence de produits chimiques dans les laboratoires. »









« Ces actes, commis dans la soirée du 6 mars, ne peuvent en rien trouver justification dans une mobilisation démocratique contre une réforme, quelle qu’elle soit », poursuit l’université, qui devrait déposer plainte dans la journée.