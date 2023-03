Plus de trois mois après le signalement de la disparition de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et de Kevin Trompat, 21 ans, dans les Deux-Sèvres l’enquête s’est accélérée ces derniers jours. Deux corps ont été découverts sans que leurs identités n’aient pu encore être confirmées, ce dimanche. 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées de l’enquête concernant le couple, porté disparu depuis le 25 novembre.

Que sait-on sur les corps retrouvés ?

Grâce à l’audition des trois hommes lors de leur garde à vue, deux lieux ont été identifiés par les gendarmes dans le département des Charentes Maritimes pour rechercher les corps. Leurs indications les ont menés à proximité du domicile d’un des mis en cause. Un corps de sexe masculin a été exhumé sur la commune de Puyravault dans un champ en bordure d’un chemin, indique le parquet de Poitiers. Un autre, de sexe féminin dans une zone boisée de Virson. Le procureur de la République, Cyril Lacombe, précise qu’il faudra attendre les autopsies, réalisées dimanche et lundi, pour que les identités soient formellement établies.









Qui sont les trois personnes poursuivies par la justice ?

Mardi 28 février, Tom Trouillet, 22 ans, a été placé en garde à vue avant d’être mis en examen le 2 mars des chefs « d’enlèvement et séquestration non suivis d’une libération volontaire ». Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

Nathan Badji, 22 ans, et Enzo C., 23 ans, ont été mis en examen, respectivement les 3 et 4 mars, pour « assassinat, modification de l’état des lieux d’un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité » et « enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour ». Ils ont été placés en détention provisoire. Il est à noter que le parquet n’a pas retenu le chef « d’assassinats » pour Tom Trouillet, le premier à être interpellé dans cette affaire. C’est lui qui devait prêter sa maison de Prahecq dans les Deux-Sèvres à Leslie et Kevin, la nuit de leur disparition entre le 25 et le 26 novembre dernier.

Selon Le Courrier de l’Ouest, son téléphone et celui de Nathan Badji ont « borné » aux mêmes endroits et aux mêmes moments, la nuit de la disparition du couple. Nathan Badji est originaire de Puyravault (Charente-Maritime) et c’est dans ce village que des affaires du couple et des cartouches de fusil avaient été retrouvés dans un conteneur Le Relais, quelques jours après leur disparition, selon Ouest France.

Reste-t-il des zones d'ombre ?

Il subsiste de grosses zones d’ombre dans cette affaire. De source proche de l’enquête, la disparition du couple pourrait être en partie liée à un trafic de stupéfiants impliquant certains des protagonistes cités plus haut, mais on ignore encore quels rôles ils ont joués précisément. Lors de la battue du 5 janvier pour tenter de retrouver Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, la belle-mère de Kevin avait dit qu’il « avait pratiquement 10.000 euros sur lui » le soir de sa disparition. Une somme qu’elle lui avait apportée à Prahecq, selon elle, « pour acheter une voiture ».