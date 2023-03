La piste criminelle a été évoquée pour la première fois vendredi, dans l'affaire de la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat à Prahecq dans les Deux-Sèvres. Le deuxième suspect interpellé et placé en garde à vue, dans le cadre de l’enquête sur cette disparition, a été mis en examen vendredi soir pour assassinats, a annoncé le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe, dans un communiqué.

Nathan B. est aussi poursuivi pour « modification de l’état des lieux d’un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité » et « enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour. » Il a été placé en détention provisoire à l’issue du débat devant le juge des libertés et de la détention.

Originaire de Puyravault, où des affaires du couple avaient été retrouvées

La troisième personne, en garde à vue depuis jeudi, sera présentée devant le magistrat instructeur de Poitiers samedi. Tom T., première personne à avoir été interpellée dans cette affaire, mardi en Vendée, avait été mis en examen jeudi pour « enlèvement et séquestration non suivis d’une libération volontaire », et placé en détention provisoire. Il s'agit d'un ami du couple, qui devait les héberger dans une maison à Prahecq, le soir de la disparition.

Nathan B., 22 ans, avait été interpellé mercredi près de La Rochelle. Il est originaire de Puyravault, une commune de Charente-Maritime, où des affaires appartenant au couple de disparus, notamment une brosse à cheveux de la jeune femme et un brevet de sécurité routière de son compagnon, avaient été trouvées dans un conteneur de recyclage de vêtements le 8 décembre.

En lien avec un trafic de stupéfiants

Selon Le Courrier de l'Ouest, le téléphone de cet homme et celui du mis en examen ont « borné » aux mêmes endroits et aux mêmes moments la nuit de la disparition. Le troisième suspect, âgé de 23 ans, est « lié » au mis en examen, a précisé le parquet de Poitiers, sans dévoiler le lieu de son interpellation.

De source proche du dossier, la mystérieuse disparition du couple pourrait être en partie liée à un trafic de stupéfiants impliquant certains des protagonistes de l'affaire.