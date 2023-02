Il a échappé aux forces de l’ordre pendant trois jours. Pour y parvenir, le suspect a usé de tous les moyens, allant jusqu’à forcer les barrages des gendarmes et percuter leurs véhicules. Samedi 25 février, un homme âgé de 19 ans a été interpellé par la gendarmerie de Plouzané, dans le Finistère, après trois jours de cavale. Depuis le mercredi 22 février et le vol d’une voiture de marque Audi, le mis en cause n’a cessé de multiplier les délits, conduisant notamment sans permis.

Déjà condamné en octobre 2022 par le tribunal correctionnel pour enfants de Brest, cet employé agricole domicilié à Plougonvelin est rapidement repéré par des habitants qui dénoncent les conduites à risque du chauffard. Au volant de la puissante Audi, l’homme multiplie les infractions. Quand les gendarmes tentent de l’intercepter une première fois le vendredi soir après un nouveau signalement, le jeune majeur prend la fuite en percutant la voiture des forces de l’ordre. Le soir même, il parvient de nouveau à s’échapper, après une course-poursuite engagée avec les gendarmes.





Les militaires parviendront à l’intercepter le samedi alors que le chauffard vient de les percuter dans un giratoire. Trois gendarmes sont blessés, contraignant le parquet de Brest à engager des poursuites pour « refus d’obtempérer en exposant directement ces fonctionnaires ou agents à un risque de mort ou de blessures ». Placé en garde à vue, le mis en cause devrait être jugé en comparution immédiate ce mardi à Brest.