Il a « forcé l’accès à un terrain » où il « veut s’installer sans droit ni titre ». L’arrivée, a priori non autorisée, du cirque Zavatta sur une parcelle appartenant à la métropole Nice Côte d’Azur n’est pas du tout du goût de Christian Estrosi, qui a annoncé ce lundi que la collectivité allait « porter plainte ». « Je refuse d’accueillir un cirque qui veut s’installer sans droit ni titre, exploite des animaux sauvages en captivité et bloque la circulation. Je me suis entretenu avec le préfet et je vais saisir le procureur de la République pour que l’ordre soit rétabli », a annoncé l’élu dans une publication accompagnée de photos sur Twitter. Il entend saisir la justice pour « entrée de force » et « dégradations ».





Je refuse d'accueillir, à #Nice06, un cirque qui veut s'installer sans droit ni titre, exploite des animaux sauvages en captivité et bloque la circulation. Je me suis entretenu avec le @prefet06 et je vais saisir le procureur de la République pour que l'ordre soit rétabli. — Christian Estrosi (@cestrosi) February 27, 2023



Selon les clichés diffusés sur le réseau social, des remorques apparaissent notamment stationnées sur une voie de circulation. « Le cirque Zavatta s’est introduit illégalement sur un terrain appartenant à la métropole. Avec Christian Estrosi, nous refusons qu’ils s’installent à Nice alors qu’ils exploitent des animaux sauvages. Notre police municipale s’est rendue sur place pour leur signifier », a indiqué pour sa part le premier adjoint Anthony Borré.





Les échanges, sous la surveillance de la police, ont été très tendus entre le maire de #Nice06 @christianestrosi et les responsables du cirque #Zavatta, qui occupent « illégalement » un terrain de la @MetropoleNCA pic.twitter.com/H9YNNUJ0fK — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) February 27, 2023



« On écrit au maire depuis le mois de septembre, sans aucune réponse et il nous refuse au prétexte que nous avons des animaux sauvages, alors que la loi nous y autorise », a fait savoir à 20 Minutes John Zavatta, qui a revendiqué un coup de force pour être entendu et justement « créer une discussion ». Pari réussi puisque Christian Estrosi s’est rendu sur place, près du centre commercial Nice Lingostière, à l’ouest de la ville, en début d’après-midi.

Le temps est monté très haut, entre le maire et les membres du cirque Zavatta qui s’étaient installés dès 9 heures, ce matin. Le préfet des Alpes-Maritimes était également présent et a participé aux échanges. Ceci alors que la police scientifique a mené de premières constatations sur le portail donnant accès à la parcelle. Un portail ouvert, selon le cirque qui assure l’avoir détérioré « sans faire exprès en reculant »

